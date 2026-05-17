تخضع لعقوبات أمريكية.. 3 ناقلات نفط فارغة تتجاوز الحصار المفروض على إيران

أفادت شركة“تانكر تراكرز” المتخصصة في مراقبة حركة السفن عبر صور الأقمار الاصطناعية بعبور 3 ناقلات نفط فارغة تخضع للعقوبات الأمريكية مضيق متجاوزة بذلك الحصار المفروض على إيران .

وفي وقت سابق ؛ كشفت تانكر تراكرز أن البحرية الأمريكية استولت على نفط إيراني تقدر قيمته بـ٣٨٠ مليون دولار في المحيط الهندي.

ولوّحت إيران بالرد على الولايات المتحدة؛ في حال استمرار ما وصفته بـ"الحصار البحري"، في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إقليمية.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤولين إيرانيين، تأكيدهم أن استمرار الإجراءات الأمريكية التي تعيق حركة الملاحة أو تستهدف السفن المرتبطة بإيران؛ سيقابل بـ"رَدّ مناسب"، دون الكشف عن طبيعة هذا الرد أو توقيته.