المسعف والسائق بخير.. انقلاب سيارة إسعاف في ترعة المريوطية

انقلبت سيارة إسعاف في ترعة المريوطية ونجا قائدها والمسعف من الغرق، واستخرج الأهالي كلاهما من المياه وجاري رفع السيارة بالأوناش.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة بترعة المريوطية بمنطقة كوبري المثلث في البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيارة إسعاف، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، وانقلابها بترعة المريوطية.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاستخراج السيارة من الترعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تم إنقاذ سائق السيارة والمسعف، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.