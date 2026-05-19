استعدادا لكأس العالم.. كواليس مشاركة نجوم منتخب مصر في حملة إعلانية

كشف هاني حتحوت عن كواليس إعلان عالمي لنجوم منتخب مصر استعدادا لكأس العالم.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti: شهد مطار القاهرة الدولي تصوير إعلان دعائي ضخم خاص بكأس العالم، لصالح إحدى شركات التسويق العقاري، ضمن حملة إعلانية كبرى استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

وأكمل: شارك في الإعلان عدد من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود حسن تريزيجيه، أحمد فتوح، محمود صابر، وطارق علاء.

وأضاف: جرى تصوير الإعلان داخل مطار القاهرة في أجواء خاصة، حيث تسعى الشركة لتقديم حملة دعائية مميزة تربط بين نجوم منتخب مصر والطموحات الجماهيرية المرتبطة بكأس العالم.