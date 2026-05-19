نظر تجديد حبس البلوجر وعد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. بعد قليل

تنظر جهات التحقيق، اليوم تجديد حبس البلوجر وعد على ذمة التحقيقات في القضية، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أمرت الجهات المختصة بأكتوبر، بعرض البلوجر وعد على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة وإعداد تقرير حول تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر وعد الشهيرة بـ “وعد يا وعيد” على خلفية اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي وخادش للحياء يتنافى مع قيم المجتمع بأكتوبر.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التلفظ بألفاظ مسيئة والإتيان بحركات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها "كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول" وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.