تراجع مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2024

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024، بعد سحب قياسي بلغ 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي السحب في إطار خطة الإدارة الأمريكية للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي ضمن تحرك منسق مع وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسواق النفط، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعاً في الأسعار على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضت، في أبريل الماضي، نحو 92.5 مليون برميل من الخام الحلو والحامض من أربعة مواقع تخزين على سواحل تكساس ولويزيانا، فيما جرى إسناد نحو 53.3 مليون برميل لشركات طاقة خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر كمية يتم تخصيصها هذا العام.

في السياق ذاته، حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أن المخزونات التجارية العالمية من النفط تتراجع بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن الأسواق لم يتبق لديها سوى إمدادات تكفي لأسابيع قليلة في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير شهري لها، أن المخزونات العالمية المرصودة، بما في ذلك النفط المنقول بحراً، تراجعت بنحو 250 مليون برميل خلال شهري مارس وأبريل، بما يعكس ضغوطاً متزايدة على جانب المعروض في السوق العالمية.

