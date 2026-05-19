محافظ أسوان يوجه بتسريع إنجاز الملفات المتراكمة وتحسين الخدمات بإدفو

فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين .

كلف المحافظ بعقد إجتماع موسع برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور العميد زهجر سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، ومسئولى الإدارات المعنية ، والتى شملت إدارات الأملاك ، والإدارات الهندسية ، والمتغيرات المكانية ، والمراكز التكنولوجية .

تم متابعة معدلات الأداء داخل الإدارات الخدمية المختلفة ، ووضع آليات عملية لإنهاء الملفات المتأخرة وتسريع وتيرة العمل ، والتنسيق بين الإدارات لتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودعم جهود المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات وإنهاء الطلبات فى أسرع وقت .

جهود متنوعة

وخلال الإجتماع تم نقل توجيهات محافظ أسوان بضرورة الدفع بمعدلات الإنجاز والتعامل الفورى مع الملفات المتراكمة ، مع تكثيف الجهود داخل الإدارات المختلفة لتحقيق الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين ، بما يساهم فى تحسين مستوى الأداء الإدارى والخدمى داخل مركز ومدينة إدفو .

الخلاصة: تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة العمل المحلى ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يواكب خطط التنمية وتحسين جودة الحياة بمختلف المراكز والمدن .