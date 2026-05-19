محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 .

وأسفرت الجهود عن إزالة 889 حالة تعدى بمساحة 227 ألف و863 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 63 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 609 فدان ، وذلك منذ إنطلاق المرحلة فى 2 مايو وحتى الآن.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها .

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبإشراف من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة٢٠١٧ ، وحالات تعدى في المهد ، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، فى إطار جهود الدولة للتصدى لكافة أشكال المخالفات والتعديات .

الأهداف الإستراتيجية للحملات ترتكز فى الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها ، وفرض هيبة القانون والتصدى الفورى للمخالفات الجديدة ، وتحقيق الإنضباط العمرانى ومواجهة التعديات العشوائية ، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ .

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 29 ، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى بمختلف أنحاء المحافظة ، كما تهيب المحافظة بالمواطنين عدم القيام بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف تجنباً للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .