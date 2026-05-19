قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبرص تعلن تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر في 2028
توجيهات رئاسية بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 .

وأسفرت الجهود عن إزالة 889 حالة تعدى بمساحة 227 ألف و863 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 63 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 609 فدان ، وذلك منذ إنطلاق المرحلة فى 2 مايو وحتى الآن.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها .

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبإشراف من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

إزالة التعديات

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة٢٠١٧ ، وحالات تعدى في المهد ، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، فى إطار جهود الدولة للتصدى لكافة أشكال المخالفات والتعديات .

الأهداف الإستراتيجية للحملات ترتكز فى الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها ، وفرض هيبة القانون والتصدى الفورى للمخالفات الجديدة ، وتحقيق الإنضباط العمرانى ومواجهة التعديات العشوائية ، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ .

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 29 ، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى بمختلف أنحاء المحافظة ، كما تهيب المحافظة بالمواطنين عدم القيام بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف تجنباً للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

فرص تأهل منتخب مصر للناشئين إلى ربع نهائي أمم أفريقيا قبل لقاء المغرب

مورينيو

لقب الدوري الإسباني مفتاح العقد.. شرط صارم في عودة مورينيو لريال مدريد

جوارديولا

مانشستر سيتي يستعد لوداع جوارديولا.. وماريسكا الأقرب لخلافته

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد