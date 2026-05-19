محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود بملفات التقنين واسترداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بالمشاركة فى الإجتماع الدورى الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق الدولة والتصدى الحاسم للتعديات والبناء المخالف.

بحضور الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ، ومسئولى المحافظات والجهات المعنية بملفات التقنين وإسترداد الأراضى والمتغيرات المكانية لمتابعة نسب التنفيذ وبحث آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات .



وشملت محاور الإجتماع متابعة معدلات الأداء بملفات التقنين وإزالة التعديات والمتغيرات المكانية، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالحالات المتبقية وفقاً للقوانين المنظمة، وتكثيف جهود إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ 29،ودعم التنسيق بين الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات .

وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة رفع جميع الإجراءات المنفذة إلكترونياً على المنظومة الوطنية ، مع إستمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تعديات جديدة ، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، مع الإزالة الفورية فى المهد ، فضلاً عن التنسيق مع هيئة المساحة العامة لدعم أعمال الرفع المساحى وتدريب العاملين على المنظومة الإلكترونية .



وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تسريع معدلات الإنجاز بملفات التقنين وإسترداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تعديات ، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة ودعم جهود التنمية وتحقيق الإنضباط بمختلف أنحاء المحافظة .