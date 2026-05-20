هربانين من الحر.. كواليس انتشال جثث 3 غرقى أثناء السباحة فى النيل بأسوان

تشهد الفترة الحالية ارتفاع فى درجات الحرارة فى مختلف محافظات الجمهورية ، ومن بينها محافظة أسوان التى تصل فيها درجة الحرارة إلى 47 درجة .

وهذه الأجواء الحارة دفعت الكثير للتوجه إلى مياه النيل للسباحة للهرب من الحر ، وسخونة الجو .

وأسفر ذلك عن تعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل ، وعلى الفور تدخلت فرق الإنقاذ ، ونجحت فى إنتشال جثامينهم ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم .

وعن كواليس إنتشال جثامين الغرقى ، فقد نجحت جهود قوات الإنقاذ النهرى فى إنتشال جثامين 3 أشخاص تعرضوا للغرق فى مياه نهر النيل أثناء السباحة للهرب من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى مناطق متفرقة بالمحافظة.

وكان قد تعرض شخصين للغرق فى مدينة السباعية، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بإنتشال جثامينهم شخصين بمدينة السباعية شمال محافظة أسوان، بعدما تعرضا للغرق أثناء النزول إلى مياه النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثمانين تحت تصرف الجهات المختصة.

أما الحالة الثالثة فكانت فى قرية الأعقاب، وتم انتشال جثته من منطقة المغارة التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة فى مياه النيل للهرب من حرارة الطقس المرتفعة.