أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 29 أبريل 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.92 جنيه

سعر الشراء: 52.78 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.90 جنيه

سعر الشراء: 61.72 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.37 جنيه

سعر الشراء: 71.17 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.01 جنيه

سعر الشراء: 14.07 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.20 جنيه

سعر الشراء: 169.81 جنيه



ويبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5954 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6955 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7956 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55640 جنيها.

كما أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إرتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن اليوم متوقع أن تصل القاهرة الكبري نهارا إلى 29 درجة مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الإرتفاع مستمر حتي نهاية الأسبوع، ذروته يوم الجمعة القادمة، ومتوقع أن تتجاوز العظمي على القاهرة ال30 درجة نهارا، وتصل إل 32 درجة، نتيجة مرور منخفض صحراوي يؤدي إلى إرتفاع كبير في درجات الحرارة، تتجاوز معه درجات الحرارة فى جنوب الصعيد إلى 36 وربما 37.

وتابع أنه مع بداية الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة إلى الإنخفاض وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن هناك بعض الإثار للرمال والأتربة تبدأ على نهاية هذا الأسبوع على السواحل الشمالية الغربية، ومع يوم السبت تتحرك تلك الكتل لتؤثر على بعض المحافظات الداخلية.

ولفت إلى أن الصغري اليوم ليلا تصل إلى 20 درجة مئوية، ولكن ما زالت درجات الحرارة تميل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية ليلا، ناصحا بإستمرار إرتداء الجاكيت الخفيف أو الملابس الخريفية أثناء هذا الوقت ، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وقال إن الصيف فلكيا يصل مصر فى 21 يونيو، ولكن النصف الثاني من فصل الربيع يعتبر بمثابة البداية التدريجية للدخول فى فصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وبالنظر إلى خريطة درجات الحرارة المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 34 درجة مئوية.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع الاستمرار في متابعة تحديثات النشرات الجوية الدورية.