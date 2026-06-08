دراسات عن المماليك في مصر.. مرجع يكشف أسرار الدولة والمجتمع ضمن إصدارات القومي للترجمة

في إطار اهتمامه بإبراز الأعمال المرجعية التي أسهمت في إعادة قراءة التاريخ العربي والإسلامي برؤى علمية رصينة، يسلط المركز القومي للترجمة الضوء على كتاب "دراسات عن المماليك في مصر"، أحد أهم الكتب التي تناولت المجتمع المملوكي وتحولاته السياسية والاجتماعية والعسكرية من منظور أكاديمي عميق.

يأتي الكتاب بقلم المؤرخ البارز ديفيد آيالون، أحد أبرز المتخصصين عالميًا في الدراسات المملوكية، وترجمة علي السيد علي، فيما قامت بمراجعته المؤرخة زبيدة عطا.

ويكتسب هذا العمل أهميته من كونه يتيح للباحثين والمهتمين بالتاريخ فرصة نادرة لدراسة المجتمع المملوكي في سلطنة المماليك بصورة أكثر عمقًا وتفصيلًا من أي مجتمع آخر يمكن مقارنته به في العصور الوسطى الإسلامية.

ومن خلال هذا التناول الواسع، يسهم الكتاب في إعادة تركيب صورة المجتمع المملوكي وفهم بنيته الداخلية على نحو أكثر دقة، بما يساعد على استيعاب طبيعة المجتمعات المملوكية الأخرى التي تعاني ندرة في مصادرها التاريخية.

ولا يقتصر الكتاب على استعراض الوقائع والأحداث، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل العوامل التي أسهمت في نشأة المؤسسة المملوكية واستمرارها، والكشف عن الآليات التي حكمت بناءها وتطورها وتأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية خلال حقبة تعد من أكثر الحقب ثراءً وتعقيدًا في تاريخ المنطقة.

وقد كرّس ديفيد آيالون سنوات طويلة من جهده العلمي لدراسة المماليك في مصر وبلاد الشام خلال العصور الوسطى المتأخرة، وجاء هذا الكتاب ثمرة لذلك الانشغال البحثي العميق، حيث ركز بصورة خاصة على التجربة المملوكية في مصر، مقدمًا مادة علمية ثرية جعلت من الكتاب مرجعًا أساسيًا لكل من يسعى إلى فهم التاريخ المملوكي ودراسة أبعاده المختلفة.