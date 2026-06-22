من المغول إلى العالم الثالث.. كيف يقرأ المركز القومي للترجمة تحولات التاريخ وصناعة الأمم؟

في عالم تتغير خرائطه كل يوم، وتتشابك فيه السياسة بالاقتصاد، والحروب بالأفكار، لا تبدو قراءة التاريخ ترفًا ثقافيًا بقدر ما تصبح ضرورة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

ومن هذا المنطلق يواصل المركز القومي للترجمة تقديم مجموعة من الإصدارات الفكرية والتاريخية التي تعيد طرح الأسئلة الكبرى حول صعود الإمبراطوريات وسقوطها، وحول مصائر الشعوب التي صنعت التاريخ أو تعرضت لتقلباته العنيفة، وذلك عبر أربعة كتب متنوعة تجمع بين التاريخ والسياسة والأدب والتنمية.



في مقدمة هذه الإصدارات يبرز كتاب «المغول والعالم الإسلامي» للمؤرخ البريطاني بيتر جاكسون، بترجمة الدكتورة منى زهير الشايب، بوصفه دراسة موسعة لأحد أكثر الفصول تأثيرًا في تاريخ الشرق والعالم الإسلامي.

فالكتاب لا يكتفي بسرد وقائع الغزو المغولي وما خلفه من دمار واسع، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل أسباب نجاح المغول في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الإسلامية خلال فترة زمنية قصيرة، كما يتناول طبيعة العلاقة التي نشأت بين الحكام الجدد والرعايا المسلمين، والتحولات التي شهدها المجتمع المغولي نفسه بعد اعتناق عدد كبير من قادته وأفراده الإسلام.

ويكشف الكتاب كيف أسهمت تلك المرحلة في إعادة تشكيل موازين القوة والتفاعل الحضاري بين الشرق الإسلامي والصين وغيرها من القوى الكبرى آنذاك.



وفي سياق مختلف، يأخذ كتاب «أفول إمبراطورية الغرب.. آسيا تنتفض لتولد من جديد» للكاتب والمفكر الهندي بانكاج ميشرا، بترجمة أحمد جمال أبو الليل، القارئ إلى مرحلة أخرى من التحولات العالمية، فمن خلال قراءة نقدية للتاريخ الحديث، يستعرض الكتاب مسيرة مقاومة الهيمنة الغربية في آسيا ومصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، متوقفًا عند أفكار وجهود شخصيات بارزة مثل جمال الدين الأفغاني وسون يات سين ورابندرانات طاغور.

ويقدم الكتاب رؤية مغايرة للتاريخ، تمنح الشعوب المستعمرة مساحة أكبر للتعبير عن تجاربها الخاصة في مواجهة الاستعمار، وتوضح كيف أسهمت حركات التحرر الوطني والفكري في رسم ملامح عالم أكثر تعددًا واستقلالًا.



أما على المستوى الأدبي، فتأتي رواية «حصيفة.. عالمة النبات الدمشقية» للكاتبة الفرنسية سيمون لافلوريل-زكري، بترجمة عاصم عبد ربه، لتعيد إحياء واحدة من أكثر الفترات ثراءً في التاريخ العربي والإسلامي.

تدور أحداث الرواية في دمشق خلال القرن الثالث عشر الميلادي، حيث تتقاطع مصائر العلماء والرحالة والتجار وسط عالم مضطرب سياسيًا، بينما يحتل العالم الشهير ابن البيطار مساحة مهمة من السرد عبر جهوده في دراسة النباتات الطبية وتصنيفها. ومن خلال شخصية "حصيفة"، ترسم الرواية صورة نابضة للحياة اليومية في دمشق، بما تحمله من أسواق عامرة وروائح التوابل ومجالس العلم والمعرفة، لتقدم لوحة إنسانية تجمع بين التاريخ والعلم والحياة الاجتماعية.



وفي امتداد لأسئلة التاريخ والتنمية، يطرح كتاب «تحدي تنمية العالم الثالث» للمؤلف هوارد هاندلمان، بترجمة أحمد محمود، رؤية تحليلية لقضايا العالم النامي في العصر الحديث. يناقش الكتاب تحديات الفقر والصراعات والانحباس الحراري والتحول الديمقراطي، كما يتناول نظريات التنمية والتحديث والتبعية، ويقارن بين التجارب السياسية والاقتصادية في عدد من الدول النامية. ويتميز بأسلوبه المبسط الذي يجمع بين التحليل الأكاديمي والسرد الواضح، ما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والقراء الراغبين في فهم أسباب التفاوت بين الأمم ومسارات التغيير الممكنة.



وتكشف هذه الإصدارات، رغم اختلاف موضوعاتها وأزمنتها، عن خيط مشترك يجمع بينها جميعًا؛ هو البحث عن الإجابة على سؤال الإنسان الدائم: كيف تتشكل الحضارات؟ وكيف تواجه الشعوب لحظات الانهيار والتحديات الكبرى؟ وبين الغزو والتحرر، وبين العلم والتنمية، يواصل المركز القومي للترجمة تقديم أعمال تفتح أبوابًا جديدة لفهم التاريخ بوصفه تجربة إنسانية ممتدة لا تزال آثارها حاضرة في عالمنا حتى اليوم.