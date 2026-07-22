مينا ماهر يطالب الجماهير بتوجيه رسالة شكر لـ معتمد جمال

طالب مينا ماهر جماهير الزمالك بتوجيه رسالة شكر للكابتن معتمد جمال، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعيًا الجماهير للتعبير عن تقديرها لما قدمه.

معتمد جمال

وكتب مينا ماهر: "رسالة شكر للكابتن معتمد جمال... لو عندك فرصة توجه له رسالة واحدة، هتقول له إيه؟ "، في دعوة مفتوحة للجماهير لمشاركة رسائل الدعم والتقدير للمدرب.

وجه طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، انتقادًا لاذعًا لـ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وجون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، بسبب طريقة الإعلان عن قرار رحيل معتمد جمال المدير الفني السابق للفريق.

وقال طلعت يوسف في تصريح عبر برنامج المذاع على أون سبورت: «عندي رسالة لـ معتمد جمال، كان لازم تقدم استقالتك لما نادي الزمالك ومجلس إدراته وجون إدوارد المدير الرياضي اللي بلوم عليه رغم قناعتي بانجازه وتفرده بالقرار، لو بيهون عليهم أولادهم لهذه الدرجة، وفكرة رد الجميل يبقى بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، ده شيء التاريخ مش هينساه».

وأضاف: «الزمالك مستنى إية، انتو مقعدين معتمد جمال جنبكو ويمكن ناخدك أو لأ ده مش أسلوب، ولو معتمد جمال استمر مع الزمالك كان هيفشل، لإنه هيكون منظور اللاعبين له إنه مركون على الرف، فكان هيفشل في القيادة».

وتابع: «كان الأولى لمعتمد لما يشوف الأمور ماشية في الاتجاه ده، وهي كانت واضحة على الأقل آخر 3 أسابيع، كان يقول أنا برفع الحرج عنكم ويقدم استقالته».