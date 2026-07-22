تقارير: ميسي يلغي متابعة إنفانتينو عبر إنستجرام بعد خسارة كأس العالم

تداولت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها ما نشره الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ألغى متابعة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب خسارة منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2026.

وأثارت الأنباء حالة من الجدل بين الجماهير، خاصة مع تداول صور تُظهر عدم ظهور حساب إنفانتينو ضمن قائمة متابعات ميسي، وسط تفسيرات ربطت الخطوة بأحداث البطولة الأخيرة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ليونيل ميسي أو جياني إنفانتينو أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن صحة هذه الأنباء أو أسبابها، لتظل في إطار التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي



