تركي آل الشيخ يحتفي بإنجاز «7 Dogs»: الفيلم يسجل أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية

احتفل المستشار تركي آل الشيخ بالنجاح اللافت الذي حققه فيلم «7 Dogs»، بعدما شارك عبر حساباته الرسمية بوسترًا يكشف عن الأرقام القياسية التي سجلها العمل منذ انطلاق عرضه.

وبحسب الأرقام التي تضمنها البوستر، نجح الفيلم في أن يصبح الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما العربية، بعدما حقق إيرادات عالمية وصلت إلى 23,009,406 دولار خلال 55 يومًا فقط، فيما تجاوز عدد التذاكر المباعة 3,036,273 تذكرة خلال الفترة نفسها، ليواصل الفيلم تحقيق أرقام غير مسبوقة على مستوى شباك التذاكر العربي



وعلق تركي آل الشيخ على المنشور قائلا: «لغة الأرقام لغة يفهمها الجميع»، في إشارة إلى النجاح الجماهيري والتجاري الذي يحققه الفيلم داخل دور العرض.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن إخراج عادل العربى وبلال فلاح، فيما يشارك فى الفيلم عدد من الأسماء العالمية، من بينها مونيكا بيلوتشى، سلمان خان، سانجاى دوت، وماكس هوانج، إلى جانب ناصر القصبى، تارا عماد، ساندى بيلا، وسيد رجب، فى توليفة فنية تعزز الحضور العربى والدولى للفيلم.