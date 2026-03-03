خالد الصاوي ينعى زوج الفنانة نور: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

حرص الفنان خالد الصاوي على تقديم واجب العزاء إلى الفنانة نور اللبنانية، في وفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكتب الصاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أتقدم بخالص التعازي إلى الفنانة نور في وفاة المغفور له بإذن الله زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نسألكم الدعاء”.



رحل رجل الأعمال يوسف انطاكي، زوج الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، يوم الإثنين.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.