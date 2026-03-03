قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان بعض القرى اللبنانية إخلاء البيوت
النقل تكشف أحدث صور جوية لمشروع محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض بميناء الدخيلة| صور
صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026
باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض والخرج
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
فن وثقافة

خالد الصاوي ينعى زوج الفنانة نور: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

الفنانة نور وزوجها
الفنانة نور وزوجها
يارا أمين

حرص الفنان خالد الصاوي على تقديم واجب العزاء إلى الفنانة نور اللبنانية، في وفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكتب الصاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أتقدم بخالص التعازي إلى الفنانة نور في وفاة المغفور له بإذن الله زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نسألكم الدعاء”.

رحل رجل الأعمال يوسف انطاكي، زوج  الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، يوم الإثنين.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.

