فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية تشارك في فعاليات شاطئ الفن بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية عروضا فنية متنوعة، ضمن برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنان مصطفى عبده، وقدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور، منها "اللون الأخضر"، "أيووه إسكندراني"، "الفلاحي"، "النوبي"، "المبوطية"، "عجبا لغرال"، "فات الكثير"، "الأقصر بلدنا"، "عيوشة"، "الفرح الإسكندراني"، "سلام مربع"، و"يا بلدنا يا حلوة"، بالإضافة إلى فقرة "التنورة" الاستعراضية بألوانها المبهجة.

وتألقت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم بباقة من الأغاني الشعبية والتراثية منها "طلي من المشربية"، "وشك ولا القمر"، "يا عبده"، "السيرة"، و"ياما دقت"، إلى جانب فقرة موسيقية تضمنت مقطوعات من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وختاما فقرة "الذكر" للفنان رمضان شلبي.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.