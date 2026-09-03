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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس قناة السويس يبحث سبل التعاون مع سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة


استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنموية المُختلفة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد سفراء ١٠ دول إفريقية تشمل دول زامبيا، وزيمبابوي، وجنوب إفريقيا، والكونغو، وانغولا، وملاوي، وموريشيوس، وناميبيا، وموزمببق، وتنزانيا.

يأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على الفرص التنموية بمشروعات القناة والتجارب الرائدة في مجالات التدريب وتنمية الثروة السمكية وبناء الوحدات البحرية والخدمات البحرية وغيرها.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي(SADC)، وأعرب عن تطلعه لمد جسور التعاون المُشترك مع الدول الإفريقية في المجالات التنموية المُختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك تجربة تنموية فريدة بمدن القناة و خبرات ممتدة في العديد من المجالات التنموية داخل مصر وخارجها، لافتًا في هذا الصدد إلى أوجه التعاون السابقة مع عدد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وتطرق الفريق أسامة ربيع إلى مشاركة الهيئة في عدد من المشروعات الخارجية أبرزها تطوير وإعادة افتتاح ميناء سرت الليبية بعد 14عاما من الإغلاق، بالإضافة إلى الاتفاق مع هيئة الموانئ الناميبية للتعاون في مجالات نمذجة الموانئ والتدريب الفني.

من جانبه، أعرب السفير اللواء توبلي م. لوبايا سفير تنزانيا عن تطلع الوفد للتعرف عن قرب على أوجه التعاون المُحتملة مع هيئة قناة السويس، لاسيمًا وأن الهيئة تمتلك بالفعل العديد من أوجه التعاون مع عدد من دول المجموعة منها ناميبيا وزامبيا.

وأكد سفير تنزانيا أن قناة السويس تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية داخل مصر، وشريان ملاحي واستراتيجي عالمي بما يجعلها الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي.

عقب ذلك توجه الوفد لتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي، حيث شملت الجولة مصنع تعبئة وتغليف الأسماك، وأحواض استزراع الأسماك والجمبري.


            

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