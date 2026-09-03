تعليم بني سويف: المتابعة الميدانية أساس تحقيق الانضباط داخل المدارس

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بالاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وحرصًا على تحقيق أعلى درجات الجاهزية والانضباط داخل مدارس بني سويف، عقد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، لقاءً موسعًا مع مسؤولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات تفعيل المتابعة الميدانية بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، ومحمد إمام منسق المتابعة ، وأعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية.



وأكد الدكتور عصام عمارة أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الإدارة لتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة فعلية وحقيقية على أرض الواقع، ورصدًا دقيقًا لمختلف جوانب العمل، بعيدًا عن الاكتفاء بالتقارير أو المتابعة المكتبية.



ووجه مدير المديرية مسؤولي المتابعة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، ومتابعة انتظام العمل، والانضباط الإداري، وأعمال الصيانة والنظافة، وجاهزية الفصول والمرافق، والتزام جميع عناصر المنظومة التعليمية بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.



وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع رفع تقارير دقيقة وواضحة تعكس الواقع الفعلي داخل المدارس، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ومعالجة أوجه القصور قبل بدء الدراسة.



كما أكد الدكتور عصام عمارة أن دور المتابعة لا يقتصر على رصد السلبيات، وإنما يمتد إلى دعم المدارس ومساندة القائمين عليها، ومتابعة تنفيذ التوجيهات، والتأكد من تحقيق المستهدفات، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء وانتظام العملية التعليمية.

وأشار مدير المديرية إلى أن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد يتطلب تكامل الأدوار بين جميع القيادات والعاملين بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط مسؤولية مشتركة، والمتابعة الجادة هي الضمان الحقيقي لاكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها قبل أن تؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور عصام عمارة بضرورة الالتزام بالجدية والدقة والموضوعية في أعمال المتابعة، وتكثيف التواصل بين مسؤولي المتابعة وقيادات الإدارات ومديري المدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للأداء ميدانيًا، بما يضمن مدارس أكثر انضباطًا وجاهزية، وبداية قوية وآمنة ومستقرة للعام الدراسي الجديد.