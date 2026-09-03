رفع الإشغالات والتعديات وإزالة الإعلانات غير المرخصة بمركزي تلا والشهداء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق، لمنع كافة المظاهر العشوائية التي تؤثر على حركة المواطنين والمظهر العام، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة 35 إشغال ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتحقيق الانضباط العام وتخفيف الازدحام المرورى والتعامل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين العامة تيسيراً على المواطنين تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تكثيف حملاتها الميدانية للتعامل الفوري مع كافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الشهداء، تم إزالة 45 إشغال ثابت ومتحرك وتحرير 30 محضر للمخالفات خلال حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة مستشفى زاوية الناعورة المركزي، وجسر النعناعية وطريق 16 ومدخل قرية دنشواي حرصا علي التعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات وتشوه المظهر العام

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتعديات والإعلانات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ورفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام