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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنوفية

حادث
حادث

شهد طريق كفر داود السادات التابع لمحافظة المنوفية حادث تصادم بين تروسيكل محمل بالعمالة اليومية مع اتوبيس، نتج عنه عدة إصابات وحالة وفاة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز السادات يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر داود السادات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات إسعاف. 

وتبين أن الحادث بين تروسيكل محمل بالعمالة اليومية مع اتوبيس، ووقوع وفاة واحدة و4 إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحالة الوفاة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

المنوفية محافظة المنوفية حادث تروسيكل عمالة

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