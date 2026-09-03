وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ويحيل المتغيبين بالنوبتجية للشئون القانونية

قام الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بزيارة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى بركة السبع المركزي لمتابعة انتظام سير العمل ومدى جاهزية الأقسام المختلفة و الوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، .

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية، وأستاذ إيهاب السواح من إدارة المتابعة الإدارية.

​استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال، حيث اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة مخزون الطعوم والأمصال الخاصة بمصل الثعبان والعقرب. كما اطلع على سجلات التردد بالقسم، موجهاً بضرورة زيادة أعداد الأطقم الطبية لتقليل زمن انتظار المرضى وتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة.

​وامتدت الجولة لتشمل الأقسام الداخلية؛ حيث حرص على التواصل المباشر مع المرضى والاستماع إلى آرائهم لتقييم مدى رضائهم عن مستوى الرعاية، ثم تفقد قسم العناية المركزة للتأكد من جاهزيته وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات لمرضى الحالات الحرجة.

​وفي قسم الحضانات، شدد على التطبيق الصارم لسياسة استخدام المضادات الحيوية وضرورة سحب المزارع لجميع الحالات قبل اعطائها المضاد الحيوى وذلك للحد من ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية . كما شملت المتابعة قسم الكلى الصناعي لمراجعة الالتزام بإجراء التحاليل الشهرية للمرضى في مواعيدها المحددة.

​كما زار قسمي الأشعة والمعمل و راجع سجلات المترددين، عقب ذلك تفقد بنك الدم وتوجيه تعليمات مشددة بتوفير كافة الفصائل وبخاصة الفصائل السالبة . واختتم تفقد الأقسام بالاطمئنان على جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمرضى داخل مطبخ المستشفى، ثم المرور على العيادات الخارجية؛

في إطار الشفافية وإرساء مبادئ الثواب والعقاب، شهدت الجولة المسائية المفاجئة التي قام بها وكيل الوزارة ، قرارات حاسمة تمثلت في إحالة المتغيبين عن نوبتجية العمل إلى الشئون القانونية بالمديرية لعدم التزامهم بمواعيد النوبتجية، وفي المقابل التوجيه بتكريم رئيس قسم الأسنان بالمستشفى نظراً لارتفاع معدلات التدخلات الطبية وتحقيق أعلى مؤشرات أداء داخل العيادة. حيث أثنى على انضباط العمل بعيادة الأسنان ، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الأطباء والقائمين عليها.

​وفي سياق إرساء الانضباط الإداري، قام أستاذ إيهاب السواح، مسئول المتابعة الإدارية المرافق للجولة، بحصر الشفتات والنوبتجيات؛ كما قام بمراجعة جميع أطقم النوبتجيات بمختلف الأقسام وبناءً عليه وجه وكيل الوزارة بإحالة جميع المتغيبين عن نوبتجية العمل إلى الشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

​وقد أشار الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خلال الجولة إلى أن المتابعة الميدانية والمفاجئة للمنشآت الصحية مستمرة على مدار الساعة في مختلف مراكز المحافظة، مؤكداً: "أن صحة المواطن المنوفي وراحته تأتي على رأس أولويات القطاع الصحي، ولن نسمح بأي تقصير أو تراخٍ في تقديم الخدمة الطبية المستحقة لأهالينا، كما نسعى جاهدين لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة المستلزمات بجميع الأقسام الحرجة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة"