رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي ميت أبو الكوم

أُجري المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مرور ميداني على محطة معالجة صرف صحي ميت أبو الكوم بمركز تلا لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والسلامة في إطار حرصه على المتابعة المستمرة والوقوف على الحالة الفنية للمحطات.

شمل المرور تفقد مكونات المحطة ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والتأكد من جاهزية المعدات والمهمات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد، رئيس الشركة استمرار تنفيذ الجولات والمتابعات الميدانية بمختلف المحطات، لرصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها أولًا بأول، بما يضمن استدامة وانتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.