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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جبر الخواطر.. محافظ المنوفية يلتقي بعدد من المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استكمل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته الدورية بالمواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم للاستماع إلى مطالبهم وإتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي مستهل اللقاء، استجاب محافظ المنوفية بالموافقة علي مطلب عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم ، بشأن إلغاء قرار نقل الطلاب من مدرسة النور بشبين الكوم إلي مدرسة النور للمكفوفين بمنوف ، موجهاً بالتنفيذ الفوري للقرار الصادر وإعطاء أولياء أمور طلاب المدرسة الحرية الكاملة في البقاء بالمدرسة أو النقل تيسيراً عليهم ومراعاة لظروفهم.

 وتأكيداً علي حرصه في تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للفئات المستحقة ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الانسانية دعماً لهم ، كما أمر بصرف كرسي متحرك  لحالة من ذوي الهمم ، فيما وجه المحافظ ببحث إمكانية توفير  وحدات سكنية  " إيجار " لحالتين من نواحي سنجلف وكوم الضبع بالباجور ضمن عمارات الاسكان الاقتصادي مراعاة لظرفهم المعيشية الصعبة ، فضلاً عن توفير كشك لأحد الحالات كمصدر دخل ثابت وتوفير حياة كريمة وآمنة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التعامل الفوري معها لتحقيق رضاهم وتلبية متطلباتهم.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية لقاء مواطنين

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