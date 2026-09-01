محافظ المنوفية يسلم تعويضات مالية لأسر ضحايا حادث طريق كفر داود - البريجات| صور

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، أسر ضحايا حادث طريق كفر داود - البريجات، مقدماً لهم خالص تعازيه ومواساته ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، يأتي هذا في إطار حرصه على تلبية مطالبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وسلم محافظ المنوفية تعويضات مالية لعدد ثلاث أسر من أهالي الضحايا دعماً لهم ومساندتهم في هذا الظرف الإنساني ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتواصل الدائم مع الأسر وبحث كافة مطالبهم والعمل على تلبيتها ، كما وجه بمتابعة الحالة الصحية لإحدى المصابين بالحادث " نجلة إحدى الضحايا" ، وذلك بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم وإعداد تقرير طبى بالتنسيق مع المستشفى للوقوف على مدى إمكانية الاستعانة بالاستشاريين المتخصصين مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها حتى تماثلها للشفاء العاجل.

من جانبهم قدم أسر الضحايا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الإنسانية ، ودعمه المتواصل معهم ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم منذ وقوع الحادث وتقديم أوجه الدعم اللازم.