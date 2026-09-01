محافظ المنوفية يفاجئ عدد من المدارس للوقوف على الحالة العامة ومهلة أسبوع لتلافي الملاحظات

فاجأ صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عدداً من المدارس للوقوف على الحالة العامة وأعمال الصيانة ومدى الجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027 .

شملت مدارس “ الشهيد مصطفى الفرماوي بحى غرب ، الشهيد محمد إبراهيم بكفر طنبدى ، الشهيد عبدالسلام سويلم بالكوم الأخضر ”.

يأتى هذا في إطار حرص المحافظة على انطلاق عام دراسي منضبط وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

وأبدى محافظ المنوفية استياءه الشديد من سوء الحالة العامة للمدارس ومنها " عملية تخزين الأثاث المدرسي والكتب الدراسية وأعمال الدهان والنظافة وغيرها من الملاحظات التي تؤثر بالسلب على انتظام العملية التعليمية ، على الفور ، أمهل محافظ المنوفية مديرية التربية والتعليم أسبوع واحد لسرعة تلافى كافة الملاحظات بنطاق مدارس المحافظة ولجان تفتيشية ومرور ميداني من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام لمراجعة أعمال الصيانة وتلافي الملاحظات والتأكد من الجاهزية الكاملة وإعداد تقرير مفصل بالموقف.

كما أمر محافظ المنوفية باستدعاء مدير مديرية التربية والتعليم بمكتبه لمراجعة الموقف العام لكافة المدارس و كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال جولته الميدانية اليوم وإزالة كافة المعوقات وسبل تلافيها وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وفي خط سيره ، لاحظ المحافظ وجود إشغالات بمحيط منطقة مستشفى شبين الكوم التعليم ، وعلى الفور وجه رئيس حي غرب بالنزول الميداني وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات المتواجدة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي وتيسير الحركة المرورية ، كما شدد على رئيس الوحدة المحلية بالبتانون بمضاعفة أعمال النظافة العامة ورفع كافة تجمعات بؤر القمامة بالكوم الأخضر والتنبيه بعدم تكرار هذه الملاحظات تحقيقا للصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت التعليمية بنطاق المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس ، مؤكداً على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير العملية التعليمية وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.