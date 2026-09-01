شوبير عن أداء محمد صلاح في الدوري التركي: بيلعب مع فرقة تعبانة

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، على الأداء الذي يقدمه قائد منتخب مصر محمد صلاح في الدوري التركي رفقة فريقه طرابزون سبور.

وقال أحمد شوبير: "محمد صلاح بيسجل الهدف الثالث له مع فريق طرابزون سبور هذا الموسم، لكن صلاح بيلعب مع فرقة تعبانة، هو جاب جون حلو قوي وسجل وشاط ودافع وهاجم وقدم مباراة جيدة جدًا".

وأضاف شوبير: "هما كانوا بيلعبوا برة ملعبهم وكانوا كسبانين وصلاح عمل خطورة كبيرة، ولكن في الدقيقة الأخيرة خسروا 2-1 وصلاح هيعاني بشدة مع الفريق ده، لكن اللي يهمنا إنه يؤدي بشكل جيد".

وخسر فريق طرابزون سبور أمس، الاثنين، أمام نظيره أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيد الفريق عند 4 نقاط بعد 3 مباريات، وسجل محمد صلاح هدف فريق طرابزون الوحيد في اللقاء.