ضبط 994 كيلو فواكه غير صالحة وعصائر مجهولة المصدر في المنوفية

ضبطت حملة تفتيشية في حي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية 994 كيلو من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب عصائر مجهولة المصدر، خلال المرور على أحد مصانع بيع الفاكهة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفات التي تم رصدها، مع التحفظ على الكميات المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ترأس الحملة هيثم صادق، رئيس حي شرق شبين الكوم، بمشاركة المقدم أحمد عزوز من شرطة المرافق، ونجلاء الجزار، نائب رئيس الحي، ومحمود البسيوني، والدكتورة إيمان الشاذلي، والمفتش محمد شاهين من هيئة سلامة الغذاء، وسحر زايد من تفتيش التموين، وفاطمة الحضري من تفتيش الحي، وفاطمة الشافعي من قسم رخص المحلات بالحي.



وتأتي الحملات في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي للسلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.