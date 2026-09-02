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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح.. ونائبة: استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
معتز الخصوصي

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تحديث استراتيجية السياحة في مصر للوصول إلى هدف 30 مليون سائح، مؤكدًا أن هذا الهدف متحرك يتم إعادة تقييمه وتحديثه كل 6 أشهر بناءً على عدد الغرف الفندقية التي تم بناؤها والطاقة الاستيعابية المتاحة في المطارات.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن الرؤية الجديدة للترويج تعتمد على المقوم الأقوى لمصر وهو التنوع الذي لا يضاهى «Unmatched diversity».

وأوضح أن هذا المفهوم أصبح محورًا أساسيًا في جميع الحملات الإعلانية للترويج للمنتجات السياحية وترسيخه لدى الرأي العام العالمي، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على 6 توجهات شاملة تتضمن التنشيط والاهتمام بالعنصر البشري وكل ما يؤدي لزيادة الحركة الوافدة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تركز على تنشيط الأنماط السياحية الأقل نموًا بجانب الأنماط القوية، واستغلال هذا التنوع لتطيل مدة إقامة السائح، مشيرًا إلى أن متوسط الإقامة في مصر يصل حاليًا إلى 10 ليالٍ، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بكثير.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ،  عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

وزير السياحة والآثار تحديث استراتيجية السياحة الغرف الفندقية المطارات الرأي العام العالمي

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