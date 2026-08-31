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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير السياحة يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات.. ونائبة: مصر تمتلك قطاعا متنوعا

وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات
وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات
معتز الخصوصي

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على مراحل العمل المختلفة لمشروع البالون الثابت الجاري تنفيذه بالمنطقة بواسطة أحد شركات التسويق السياحي بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في هذا المجال، وذلك قبل بدء أعمال التشغيل التجريبي للمشروع.

وسيُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في محيط المنطقة، ليكون أحد الأنشطة الترفيهية الجديدة التي ستُقدم للزائرين والسائحين.

أعلى مستويات السلامة والأمان

وخلال الجولة، اطلع الوزير على مكونات المشروع ومستجدات الأعمال به، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المواصفات الفنية للبالون وآليات تشغيله، والضوابط المتبعة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان والاستدامة البيئية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على القيمة الاستثنائية والطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة لمنطقة أهرامات الجيزة بما يتناسب مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأشار شريف فتحي إلى أن هذا المشروع يُمثل إضافة جديدة للأنشطة الترفيهية التي تقدم للزائرين والسائحين بالمنطقة وبما يُسهم في إثراء تجربتهم داخل أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية في العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيقدم للزائرين تجربة فريدة تتيح لهم مشاهدة منطقة أهرامات الجيزة ومعالمها ومحيطها من منظور مختلف.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير التجربة السياحية المقدمة للزائرين في مصر بصفة عامة وفي منطقة أهرامات الجيزة بصفة خاصة من خلال العمل على خلق وإضافة تجارب ومنتجات سياحية جديدة، بجانب الأنشطة الترفيهية المعتادة بالنسبة للسائحين.

وأكد الوزير على أن التأكد من توافر أعلى معايير الأمان والسلامة والاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة للمنطقة يُمثل أولوية قصوى في تنفيذ المشروع.

كما تمنى الوزير التوفيق للقائمين على المشروع، معرباً عن تطلعه إلى تجربة البالون خلال التشغيل التجريبي للمشروع في أقرب وقت.

ومن المُقرر أن يرتفع هذا البالون إلى 150 متراً فوق سطح الأرض، في تجربة جديدة تستغرق حوالي 15 دقيقة، تُتيح للزائرين مشاهدة بانورامية مُميزة للمنطقة، وسيتم خلالها تقديم شرحاً للزائرين والسائحين تم إعداده تحت إشراف الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، عن المنطقة وأبرز المعالم الأثرية الموجودة بها، من خلال نظارات وسماعات مُخصصة، ب 12 لغة مختلفة، بما يُتيح للزائر اختيار اللغة التي يرغب في الاستماع إليها.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام و الثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن مصر تملك قطاع سياحي متنوع ومتفرد وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية.

وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوز دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف وهناك اهتمام كبير لاعادة احياء مسار العائلة المقدسة.

وتابعت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية.

واختتمت: ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها السياحة الرياضية والريفية حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها.

وزير السياحة والآثار مشروع البالون الثابت السائحين السلامة والأمان الاستدامة البيئية

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