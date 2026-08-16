لاوندي: جهاز مستقبل مصر نموذج للمشروعات القومية.. والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه تعزز قدراته

أشاد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بالدور الذي يضطلع به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور العقيد طيار بهاء الدين محمد الغنام، في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بأمن مصر الغذائي والمائي ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الجهاز يمثل إحدى التجارب المهمة في تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة ومواردها وفق رؤية متكاملة للمستقبل.

وأكد لاوندي، أن طبيعة وحجم المهام التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر، وما يمثله من أهمية في دعم خطط الدولة ومشروعاتها القومية، تتطلب باستمرار تعظيم الاستفادة من مختلف الطاقات والكفاءات المصرية، خاصة أصحاب الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة، بما يواكب التطور المتسارع في مجالات التنمية والإدارة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا مهمًا من العقول والخبرات الوطنية، يمكن أن يشكل إضافة نوعية لجهود الجهاز، من خلال الاستفادة من تخصصاتهم العلمية والأكاديمية في المجالات المرتبطة بطبيعة المشروعات التي ينفذها، سواء في الزراعة الحديثة واستصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية، أو التصنيع الزراعي والطاقة والهندسة والدراسات الاقتصادية والبيئية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ودعا لاوندي جهاز مستقبل مصر إلى دراسة سبل وآليات الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، وفقًا لاحتياجات الجهاز ورؤيته وأولوياته، سواء من خلال إتاحة فرص العمل المناسبة، أو برامج التدريب والتأهيل، أو الاستعانة بهم في إعداد الدراسات والأبحاث والمشروعات المتخصصة، بما يسهم في توظيف المعرفة العلمية في خدمة الأهداف القومية.

وشدد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن المقصود ليس مجرد توفير فرص عمل لحملة الدرجات العلمية العليا، وإنما بناء جسور حقيقية بين البحث العلمي والمشروعات القومية، والاستفادة من قدرات الباحثين والمتخصصين في تقديم حلول مبتكرة، وتطوير أساليب العمل والإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الاستثمارات والمشروعات التي تنفذها الدولة.

وأضاف لأوندي، أن ما يقدمه جهاز مستقبل مصر من مشروعات كبرى يؤكد أهمية وجود رؤية متكاملة للاستفادة من العقول المصرية بالتوازي مع الاستثمار في الأرض والموارد والإمكانات، موضحًا أن الاستثمار في الكفاءات البشرية لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر، لأنه يمثل استثمارًا مباشرًا في قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، تقديره للدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وللجهود التي يبذلها الجهاز في تنفيذ المهام الموكلة إليه، معربًا عن أمله في أن تتسع خلال المرحلة المقبلة دوائر التعاون والاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية بما يتناسب مع حجم المشروعات والطموحات القومية التي يعمل الجهاز على تحقيقها.

وأكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه تمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة للعقول المصرية، ودعم جهاز مستقبل مصر بكفاءات متخصصة قادرة على الإسهام في تطوير مشروعاته وتحقيق مستهدفاته، بما يصب في النهاية في صالح الدولة المصرية ومواطنيها.