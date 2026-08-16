قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
منع عمالة الأطفال دون السن القانوني.. إجراءات حاسمة بالإسماعيلية لمنع تكرار حادث الدواويس
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه خيام النازحين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاوندي: جهاز مستقبل مصر نموذج للمشروعات القومية.. والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه تعزز قدراته

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بالدور الذي يضطلع به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور العقيد طيار بهاء الدين محمد الغنام، في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بأمن مصر الغذائي والمائي ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الجهاز يمثل إحدى التجارب المهمة في تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة ومواردها وفق رؤية متكاملة للمستقبل.

وأكد لاوندي، أن طبيعة وحجم المهام التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر، وما يمثله من أهمية في دعم خطط الدولة ومشروعاتها القومية، تتطلب باستمرار تعظيم الاستفادة من مختلف الطاقات والكفاءات المصرية، خاصة أصحاب الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة، بما يواكب التطور المتسارع في مجالات التنمية والإدارة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا مهمًا من العقول والخبرات الوطنية، يمكن أن يشكل إضافة نوعية لجهود الجهاز، من خلال الاستفادة من تخصصاتهم العلمية والأكاديمية في المجالات المرتبطة بطبيعة المشروعات التي ينفذها، سواء في الزراعة الحديثة واستصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية، أو التصنيع الزراعي والطاقة والهندسة والدراسات الاقتصادية والبيئية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ودعا لاوندي جهاز مستقبل مصر إلى دراسة سبل وآليات الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، وفقًا لاحتياجات الجهاز ورؤيته وأولوياته، سواء من خلال إتاحة فرص العمل المناسبة، أو برامج التدريب والتأهيل، أو الاستعانة بهم في إعداد الدراسات والأبحاث والمشروعات المتخصصة، بما يسهم في توظيف المعرفة العلمية في خدمة الأهداف القومية.

وشدد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن المقصود ليس مجرد توفير فرص عمل لحملة الدرجات العلمية العليا، وإنما بناء جسور حقيقية بين البحث العلمي والمشروعات القومية، والاستفادة من قدرات الباحثين والمتخصصين في تقديم حلول مبتكرة، وتطوير أساليب العمل والإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الاستثمارات والمشروعات التي تنفذها الدولة.

وأضاف لأوندي، أن ما يقدمه جهاز مستقبل مصر من مشروعات كبرى يؤكد أهمية وجود رؤية متكاملة للاستفادة من العقول المصرية بالتوازي مع الاستثمار في الأرض والموارد والإمكانات، موضحًا أن الاستثمار في الكفاءات البشرية لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر، لأنه يمثل استثمارًا مباشرًا في قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، تقديره للدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وللجهود التي يبذلها الجهاز في تنفيذ المهام الموكلة إليه، معربًا عن أمله في أن تتسع خلال المرحلة المقبلة دوائر التعاون والاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية بما يتناسب مع حجم المشروعات والطموحات القومية التي يعمل الجهاز على تحقيقها.

وأكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه تمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة للعقول المصرية، ودعم جهاز مستقبل مصر بكفاءات متخصصة قادرة على الإسهام في تطوير مشروعاته وتحقيق مستهدفاته، بما يصب في النهاية في صالح الدولة المصرية ومواطنيها.

الدكتور جرجس لاوندي مجلس النواب الدكتور العقيد طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

قبل إغلاق التسجيل.. تحذير مهم لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

طهران وواشنطن

سفير سابق: تماسك المجتمع الإيراني يصعّب مهمة أمريكا.. والوساطة تتحرك عند الخطر

مبادرة "إيد واحدة" ببني سويف

التحالف الوطني يواصل تنفيذ قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة ببني سويف

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد