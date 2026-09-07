يسرا في ضيافة لميس الحديدي.. اليوم

تحل الفنانة يسرا ضيفة علي برنامج" الصورة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم.

ومن المقرر ان تذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة علي قناة النهار.

وكان آخر أعمال يسرا، هو فيلم الست لما، والذي يعرض في السينمات حاليًا.

كما يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي يتناول طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال شخصية «دينا الكردي» التي تجسدها النجمة يسرا، والتي تطلق حملة تحمل اسم «فيتو»، تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد الأحداث وتشتعل المواجهة بين الطرفين.

ويطرح الفيلم من خلال أحداثه مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات داخل المجتمع، في معالجة تسعى إلى فتح مساحة للنقاش حول عدد من القضايا الشائكة التي تفرض نفسها على الواقع العربي.