Spider-Man: Brand New Day يواصل حصد الإيرادات عالميًا

واصل فيلم Spider-Man: Brand New Day تحقيق الأرقام القوية في دور العرض، بعدما حافظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي.

وسجل الفيلم إيرادات بلغت نحو 18 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بوصول حصيلته إلى 23 مليون دولار بعد إضافة إيرادات يوم الاثنين.

وبهذه الأرقام، ارتفع إجمالي إيرادات الفيلم في أمريكا الشمالية إلى 923 مليون دولار، ليقترب من تجاوز فيلم Star Wars: The Force Awakens الذي جمع 936 مليون دولار، وهو الرقم الذي يسعى الفيلم لتخطيه للوصول إلى قمة شباك التذاكر الأمريكي.

وعالميًا، تجاوزت إيرادات الفيلم، حاجز 2.4 مليار دولار، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات عالميًا، خلف Avatar بإيرادات بلغت 2.9 مليار دولار، وAvengers: Endgame الذي حقق 2.7 مليار دولار.

أبطال فيلمSpider-Man: Brand New Day

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب توم هولاند وزندايا كل من جون برنثال وسايدي سينك، وهو من إخراج ديستين دانيال كريتون.