الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أمواج البحر العالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم، الثلاثاء 08 سبتمبر 2026؛ حيث كشفت عن استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تسجيل ظواهر جوية تستوجب توخي الحذر على الطرق والمناطق الساحلية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود الطقس اليوم معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يعود إلى معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط رياح وملاحة بحرية مضطربة

فيما يشهد الطقس اليوم، أيضا نشاط الرياح واضطراب الملاحة، بسبب نشاط للرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتعمل على تلطيف الأجواء مساءً، فيما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتظل تحذيرات هيئة الأرصاد، من ارتفاع الأمواج بالشواطئ، حيث تنشط الرياح على الشواطئ الممتدة من (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط – بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2.5) متر.

فيما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لتكون السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 (العظمى / المحسوسة):

القاهرة الكبرى: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م

الوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31°م | المحسوسة 35°م

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34°م | المحسوسة 38°م

شمال الصعيد: العظمى 38°م | المحسوسة 40°م

جنوب الصعيد: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م

وأهابت الأرصاد بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، ومتابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن الهيئة أولاً بأول.