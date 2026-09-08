عامر حسين: كثرة بطولات الأهلي أجبرتني على تأجيل مبارياته

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب تأجيل عدد من مباريات الأهلي خلال مشاركته في البطولات المحلية والقارية والدولية، مؤكدًا أن ضغط المباريات الذي واجهه الفريق كان استثنائيًا.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «الأهلي ممكن يوصل لـ64 مباراة، ده رقم ما حدش عمله في نادي في مصر، لو لعب كل البطولات اللي بيلعبها دي، هيوصل لـ64 مباراة».

وأضاف: «فبالتالي إنه لازم أؤجل له، خاصة إن كان فيه بطولات خارج مصر، والاتحاد الأفريقي في موسم زود بطولة للأندية الثمانية الكبار لمدة موسم واحد».

وأوضح رئيس لجنة المسابقات السابق أن الأهلي شارك في عدد كبير من البطولات خلال تلك الفترة، قائلًا: «كان فيه السوبر المحلي موجود في الإمارات، والسوبر الأفريقي موجود، والإنتركونتيننتال موجود، فكل دي بطولات الأهلي اللي شارك فيها».

واختتم حديثه: «فبالتالي لازم هتأجل لمين؟ هتأجل للأهلي»، مؤكدًا أن كثرة مشاركات الفريق في البطولات المختلفة كانت سببًا رئيسيًا في اللجوء إلى تأجيل مبارياته المحلية.