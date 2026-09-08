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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. أبرز المحطات الفنية للفنان هاني عادل

هاني عادل
هاني عادل
أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان هاني عادل بعيد ميلاده، الذي استطاع على مدار سنوات أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في الوسط الفني، بعدما جمع بين موهبته في الغناء والتمثيل، وقدم خلال مشواره مجموعة متنوعة من التجارب التي كشفت عن قدراته الفنية المتعددة.

مشوار هاني عادل 

بدأ هاني عادل مشواره الفني من بوابة الموسيقى، عندما شارك في تأسيس فرقة "وسط البلد" عام 1999، والتي حققت انتشارا واسعا بين الشباب بفضل لونها الموسيقي المختلف والمميز. ومع نجاح الفرقة، اتجه هاني تدريجيا إلى عالم التمثيل، ليصبح لاحقا أحد أبرز الفنانين الذين جمعوا بين المجالين.

كانت بدايته السينمائية من خلال ظهور بسيط في فيلم "عودة الندلة"، قبل أن تتوالى مشاركاته في عدد من الأعمال، من بينها "ليلة في القمر" عام 2008 و"الهروب من الغرب" عام 2009، ثم بدأت مساحة أدواره في الاتساع من خلال أفلام "هليوبوليس" و"ولد وبنت".

أعمال هاني عادل التلفزيونية 

وعلى شاشة التليفزيون، لفت هاني عادل الأنظار من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل "عايزة اتجوز" مع الفنانة هند صبري عام 2010، قبل أن يقدم شخصية "سامي" في مسلسل "دوران شبرا". وواصل بعد ذلك تقديم أدوار لافتة، كان من أبرزها شخصية "عزيز" في مسلسل "ذات"، إلى جانب بطولته أمام الفنانة ليلى علوي في مسلسل "شمس".

ويعد فيلم "فتاة المصنع" للمخرج الراحل محمد خان من أبرز المحطات في مسيرة هاني عادل، حيث يعتبر مشاركته في العمل تجربة مهمة ومميزة بالنسبة له. كما شارك في عدد من الأفلام البارزة، من بينها "اشتباك" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، إلى جانب مشاركته في مسلسلات "الكبريت الأحمر" و"حلاوة الدنيا" و"سابع جار"، الذي أثار اهتمام الجمهور والجدل حول طبيعة الشخصية التي قدمها خلال الأحداث.

وفي السينما، واصل هاني عادل تنوعه من خلال مشاركته في فيلم "الكنز"، الذي جسد خلاله شخصية "سنموت"، ثم بطولة فيلم "جريمة في الإيموبيليا" بشخصية الكاتب كامل حلمي، قبل أن يعود إلى أحداث "الكنز 2: الحب والمصير"، إلى جانب ظهوره في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ويأتي فيلم "النداهة"، الذي جمعه بالفنانة حنان ترك، ضمن أحدث تجاربه الفنية، حيث خاض من خلاله تجربة مختلفة على مستوى الشكل والمضمون.

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