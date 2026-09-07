العثور على جثة شاب ثلاثيني بجوار وحدة صحية في الأقصر والتحقيقات تكشف الملابسات

عثر أهالي منطقة الجبالين التابعة لقرية الغريرة بمجلس قروي الكيمان في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثمان شاب في العقد الرابع من العمر ملقى بالقرب من الوحدة الصحية، في واقعة أثارت تساؤلات حول أسباب وملابسات الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب يبلغ من العمر 39 عاما بجوار الوحدة الصحية بمنطقة الجبالين، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، حيث جرى إجراء المعاينة الأولية لمكان العثور على الجثمان، فيما بدأت الأجهزة المختصة في جمع المعلومات وسؤال عدد من الأهالي وشهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، وتم إيداعه تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدا لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وفي السياق ذاته، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص ظروف العثور على الجثمان، والاستماع إلى أقوال الأشخاص الموجودين بالمنطقة، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، في محاولة لتحديد كيفية وصول الشاب إلى المكان والتوقيت الذي سبق العثور عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها، فيما ينتظر أن يحسم تقرير الطب الشرعي ملابسات الوفاة وسببها النهائي.