وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة ويوجه برفع كفاءة الخدمات والاستعداد لموسم المدارس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة ميدانية داخل مستشفى القرنة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية الأقسام الحيوية بالمستشفى تزامنا مع الاستعدادات المكثفة لموسم المدارس

ورافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور أحمد الضيفي مدير مستشفى القرنة والدكتور أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الصحية بالقرنة حيث تفقد عددا من الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى للوقوف على سير العمل ومدى توافر المستلزمات والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب

وشملت الجولة وحدة الغسيل الكلوي ومحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي حيث تابع الدكتور أحمد أبو العطا انتظام العمل وانتظام تقديم جلسات الغسيل للمرضى كما حرص على الالتقاء بعدد من المرضى والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة مؤكدا أهمية حسن التعامل مع المرضى وتوفير بيئة علاجية مناسبة لهم

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الأشعة والتعقيم وبنك الدم والعناية المركزة وحضانة الأطفال واطلع على معدلات انتظام العمل داخل تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية والاحتياجات التشغيلية اللازمة لدعم منظومة الرعاية الصحية بالمستشفى

وخلال الجولة وجه الدكتور أحمد أبو العطا إدارة المستشفى بسرعة التعامل مع الأعطال والملاحظات الفنية التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة بعض التجهيزات بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية وعدم تأثر المرضى بأي أعطال

كما وجه بمراجعة أداء بعض عناصر الفريق الطبي والتمريضي واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بما يسهم في تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الأداء داخل مختلف أقسام المستشفى

اجتماع موسع مع العاملين بمستشفى القرنة

وعقب انتهاء الجولة عقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر اجتماعا موسعا مع العاملين بمستشفى القرنة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسير العمل والتحديات التي تواجه الأطقم الطبية والإدارية

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أهمية تكاتف جميع العاملين والتنسيق المستمر بين مختلف الأطقم الطبية والإدارية والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

كما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع العاملين بالإدارة الصحية بالقرنة لمتابعة خطط العمل خلال الفترة المقبلة والتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم للفرق الصحية ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع قرب انطلاق موسم المدارس

وشدد على ضرورة الاستعداد المبكر لموسم المدارس وحملات التطعيم والتجهيز الجيد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مع التأكيد على أهمية التنسيق بين فرق العمل ورفع درجة الجاهزية وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن محافظة الأقصر لمتابعة مستوى الأداء ورصد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين