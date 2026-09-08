إعلامي :حسام أشرف جدد عقده وليس ضمن اللاعبين التي تنتهي عقودهم آخر الموسم

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب انتهاء عقد حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن حسام أشرف ليس ضمن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب تم تحديد مدته قبل خروجه على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي.

وأوضح أنه لا صحة لما تردد بشأن انتهاء عقد حسام أشرف مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن اللاعب يرتبط بعقد ممتد مع القلعة البيضاء.