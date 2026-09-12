أسبوع الكبار في الدوري الإنجليزي.. ديربي ملتهب بين اليونايتد والسيتي .. وأرسنال يأمل فى مواصلة الصدارة .. وليفربول فى تحدي جديد

تعود الإثارة من جديد إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز مع جولة تحمل طابعاً استثنائياً لعشاق الكرة الإنجليزية في ظل صدامات قوية تنتظر كبار المسابقة وعلى رأسها المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في ديربي المدينة إلى جانب سعي آرسنال للحفاظ على بدايته المثالية ومحاولة ليفربول مواصلة صحوته بعد انطلاقة لم تكن على مستوى التطلعات.

وتتجه الأنظار غدا الأحد إلى ملعب «أولد ترافورد» الذي يحتضن واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة عندما يستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في قمة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والنفسية خاصة أنها تأتي في ظل غياب الإسباني جوسيب جوارديولا عن قيادة الفريق السماوي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ديربي مانشستر.. بداية حقبة جديدة وصراع على الهيبة

يحمل الديربي هذه المرة خصوصية كبيرة بالنسبة لمانشستر سيتي الذي يخوض المواجهة دون مدربه السابق جوارديولا بعد حقبة امتدت لنحو عقد كامل فرض خلالها المدرب الإسباني هيمنة واضحة على الكرة الإنجليزية.

ورغم رحيل جوارديولا لم تظهر حتى الآن مؤشرات تؤكد حدوث تراجع في قوة سيتي بل جاءت بداية الفريق تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا لتمنح جماهيره أسباباً عديدة للتفاؤل.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 9 نقاط قبل المباراة بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى كما نجح في تسجيل بداية قوية على المستوى الأوروبي بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا على مضيفه بورتو البرتغالي.

ويبحث ماريسكا عن مواصلة الانطلاقة المثالية خصوصاً أن الفوز في «أولد ترافورد» سيكون بمثابة إعلان مبكر عن قدرة المدير الفني الجديد على قيادة الفريق بعد رحيل أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي.

وتزداد ثقة سيتي في قدرته على حسم الديربي بفضل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند الذي استعاد بريقه التهديفي بقوة وسجل 5 أهداف خلال آخر 3 مباريات شارك فيها مع الفريق بمختلف المسابقات.

مانشستر يونايتد.. كاريك أمام الاختبار الأصعب

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد الديربي تحت ضغوط كبيرة في ظل حاجة الفريق إلى بداية قوية تؤكد أن صحوته في الموسم الماضي لم تكن مجرد فترة عابرة.

وكان يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بعد تحسن لافت في نتائجه خلال النصف الثاني من الموسم تحت قيادة مايكل كاريك وهو ما منحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن البداية الحالية جاءت متذبذبة بعدما خسر الفريق مباراته الافتتاحية أمام هال سيتي الصاعد حديثاً قبل أن يحقق الفوز على إيبسويتش تاون ثم يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام إيفرتون رغم تقدمه في النتيجة مرتين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط وهو موقف لا يتناسب مع طموحات جماهيره ولا مع قيمة الأسماء الموجودة داخل الفريق.

آرسنال.. «المدفعجية» لا يريدون التوقف

ولا تقل مواجهة آرسنال أهمية عن ديربي مانشستر إذ يسعى الفريق اللندني إلى الحفاظ على بدايته القوية عندما يحل ضيفاً على سندرلاند اليوم السبت.

ويقدم آرسنال مستويات مميزة منذ بداية الموسم حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس بمختلف البطولات وكان آخرها الانتصار على تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي قبل أن يواصل نتائجه القوية أوروبياً بالفوز على نابولي الإيطالي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ويضع جمهور آرسنال آمالاً كبيرة على النرويجي مارتن أوديجارد الذي ظهر بصورة لافتة منذ بداية الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات بمختلف المسابقات.

ويواجه آرسنال فريق سندرلاند صاحب المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط وهي مباراة تبدو على الورق في متناول «المدفعجية» لكنها تحمل في الوقت نفسه أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الراغب في الحفاظ على موقعه في القمة ومواصلة الضغط على منافسيه.

ليفربول.. فرصة لمواصلة الصحوة

ويخوض ليفربول مباراة جديدة بحثاً عن تثبيت أقدامه في سباق المنافسة عندما يستضيف فولهام السبت على ملعب «آنفيلد».

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 5 نقاط بعدما عانى من بداية متواضعة شهدت تعادله مع نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست في أول مرحلتين.

لكن الفريق الأحمر بدأ في استعادة توازنه خلال الفترة الأخيرة بعدما حقق فوزين متتاليين على إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0 ثم أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول عن انتصار ثالث على التوالي يمنحه دفعة جديدة في سباق الدوري خاصة أن مواجهة فولهام تأتي على ملعبه وأمام جماهيره.

في المقابل يعيش فولهام بداية كارثية بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في المسابقة ليبقى دون رصيد من النقاط في المركز قبل الأخير وهو ما وضع مدربه الإسباني ألفارو أربيلوا تحت ضغط مبكر.

تشيلسي في مواجهة هال سيتي

وتشهد الجولة أيضاً مواجهة مثيرة على ملعب «ستامفورد بريدج» تجمع تشيلسي مع هال سيتي ويحتل هال سيتي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء ضمن أندية المقدمة رغم صعوبة المهمة أمام تشيلسي على أرضه.

أما الفريق اللندني صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فيتطلع إلى استعادة الانتصارات بعد تعثره الأخير أمام آرسنال في مباراة سيكون الفوز بها مهماً لاستعادة الثقة ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

مواجهات أخرى تترقبها الجماهير

وتتواصل مباريات الجولة بعدد من المواجهات المهمة حيث يلتقي أستون فيلا مع نوتنجهام فورست بينما يواجه بورنموث ضيفه برنتفورد ويلتقي كريستال بالاس مع إيبسويتش تاون.

كما يستضيف توتنهام هوتسبير فريق إيفرتون في مباراة أخرى تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وتختتم مباريات الأحد بمواجهة كوفينتري سيتي مع برايتون قبل أن يسدل الستار على الجولة الاثنين بلقاء ليدز يونايتد ونيوكاسل.