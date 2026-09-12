الحسم يقترب.. بيزيرا على أعتاب شباب الأهلي.. والزمالك يتمسك بمطالبه المالية

يصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لحسم موقفه من الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، في ظل الاتجاه القوي داخل القلعة البيضاء للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: أن فترة القيد لا تزال مستمرة في الإمارات، مشيرًا إلى أن الاتجاه داخل الزمالك هو رحيل خوان بيزيرا، خاصة أن النادي يرغب في الحصول على مقابل مالي من الصفقة للمساهمة في سداد مستحقات اللاعبين وإنهاء عدد من الملفات والأزمات العالقة.

وأوضح أن آخر تواصل مباشر بين الزمالك وشباب الأهلي دبي كان يوم 28 يوليو الماضي، عندما رد النادي الأبيض بطلب الحصول على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، إلا أن النادي الإماراتي لم يرد على الطلب، ولا يوجد حاليًا تواصل مباشر بين الناديين.

وأشار أمير هشام إلى أن العرض الإماراتي تتم مناقشته حاليًا مع محامي خوان بيزيرا ووكيله، اللذين يتواصلان مع نصر عزام، محامي الزمالك، على أن يدخل شباب الأهلي في الصورة بشكل مباشر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأكد أن انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي أصبح قريبًا للغاية، بنسبة تصل إلى 99%، موضحًا أن الزمالك يتمسك بالحصول على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، مع اشتراط الحصول على 60% من قيمة الصفقة «كاش»، باعتباره حقًا أصيلًا للنادي.

وأضاف أن الصفقة قد تحسم في النهاية حال إصرار شباب الأهلي على عرضه المقدر بـ5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات، في ظل وجود رغبة لدى جميع الأطراف في إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.