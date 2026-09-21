اجتماع في بني سويف لمتابعة مُستجدات سير العمل بمبادرة "100 مليون شجرة"

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، كامل علي غطاس، اجتماعاً، لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية للتشجير “100 مليون شجرة”.

وقد حضر الاجتماع د. علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومسؤولى: الزراعة، الطرق والكباري، والنقل، والتعليم ، والشباب والرياضة ، والصحة، والري، والتضامن، والأزهر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من البيئة والمتابعة والتعاون الدولي والمخازن، بجانب مسؤولي المشاتل بالوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية.

تناول الاجتماع، ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان الاستفادة من المبادرة، بجانب عرض ما تضمنه الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن متابعة أعمال التشجير وآليات التعامل مع حالات التعدي على الأشجار الواقعة في نطاق جهات أخرى غير الوحدات المحلية، فضلا عن استعراض خطة المحافظة في مجال التوعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في المبادرة بداية من أكتوبر وحتى ديسمبر 2026.

كما تم عرض موقف المرحلة الخامسة من المبادرة لتنفيذ أعمال زراعة واستدامة للأشجار بالمواقع المعتمدة في مراكز المحافظة ، مع ضمان جاهزية تلك المواقع وجودة الزراعة وانتظام أعمال الري والصيانة والمتابعة الميدانية ، حيث تم التأكيد على حزمة من المعايير والضوابط منها : مطابقة العدد المزروع فعلياً مع المُستهدف لكل موقع، وسلامة الشتلات وثباتها وتوافر الحماية، ووجود مصدر مياه وبرنامج ري، وتوثيق المواقع بالصور والإحداثيات والوصف المكاني قبل وبعد الزراعة، إضافة إلى إحلال الشتلات التالفة خلال مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ رصدها.