محافظ الإسكندرية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، أن الاستثمار في التعليم والشباب يمثل أحد أهم ركائز بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

حفل تخرج دفعات 2025 و2027 من الجامعة المصرية اليابانية

جاء ذلك مشاركة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في حفل تخرج دفعات 2025 و2027 من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يأتي هذا في إطار دعم المحافظة للشباب والطلاب، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه لأبنائه وبناته الخريجين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مؤكدًا أن التخرج لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، وإنما بداية مرحلة جديدة من العطاء وتحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد المهندس أيمن عطية بالدور الذي تقوم به الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في تقديم نموذج تعليمي متميز يجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي والابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمّن محافظ الإسكندرية الشراكة المصرية اليابانية المتميزة التي تمثلها الجامعة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، وحرص البلدين على دعم الشباب وبناء القدرات البشرية، بما يواكب متطلبات المستقبل.

واختتم المهندس أيمن عطية كلمته بتهنئة الخريجين وأسرهم، متمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والإنجاز، ومؤكدًا أن الإسكندرية تفخر بأبنائها من خريجي الجامعة المصرية اليابانية، وتتطلع إلى إسهاماتهم في مسيرة التنمية وبناء مستقبل مصر.

وقد جاء الحفل بحضور؛ فوميو ايواي -سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور هاني هلال -رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد الصباغ- رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، السيد يو ايبيساوا - الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانيه (جيكا) في مصر ،والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم باعمال رئيس جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.