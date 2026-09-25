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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 رحلات عمرة مجانية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منح عدد 5 رحلات عمرة مجانية لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بدعم من صندوق تحيا مصر، بواقع مستفيدة من كل مركز، وذلك بناءً على أعمال الفحص والمراجعة وتقييم الحالات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وقدّمت المحافظ التهنئة هاتفيًا للفائزات اللائي وقع عليهن الاختيار من قبل اللجان المعتمدة من مديرية التضامن الاجتماعي، متمنيةً لهم رحلة مباركة وعودة سالمة، ومثمّنةً الدور المجتمعي للصندوق وشركاء التنمية والعمل الخدمى في مساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرات وبرامج متنوعة.

وأوضح محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن أعمال اللجان شملت مراجعة مدى استيفاء الحالات للضوابط المحددة والتحقق من البيانات والمستندات المقدمة، قبيل السفر المقرر له يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

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