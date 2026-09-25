قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
سبحة أرض التجلي.. حكاية من خشب العليقة وبذور الزيتون تحمل ذاكرة سانت كاترين
عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء
مشروب غازي بـ500 دينار يقلب حياة شخص في لحظات.. ما القصة؟
سيراميكا كليوباترا ينعى والدة محمد عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: تحويل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن

تحويل اتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي
تحويل اتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي
أحمد بسيوني

 وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمواصلة تطوير منظومة النقل العام والارتقاء بكفاءة أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب، وتواصل الهيئة تنفيذ خطتها للتوسع في تحويل الأتوبيسات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، حيث جرى تحويل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.

تطوير منظومة النقل العام ضمن أولويات المحافظة

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن تطوير منظومة النقل العام يأتي ضمن أولويات المحافظة، من خلال رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من المركبات والأصول المتاحة، مع التوسع في استخدام وسائل التشغيل الأكثر كفاءة وصداقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز جاهزية وسائل النقل وانتظام الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح أحمد شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن المشروع بدأ عام 2023، من خلال تنفيذ مرحلته الأولى بتحويل 50 أتوبيسًا، أعقبتها المرحلة الثانية بتحويل 50 أتوبيسًا آخر، ليصل إجمالي ما تم تحويله حتى الآن إلى 100 أتوبيس، مؤكدًا أن الهيئة بدأت بالتوازي أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات التي سبق تحويلها، للحفاظ على جاهزيتها وإطالة عمرها التشغيلي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تستهدف تحويل 200 مركبة من الأتوبيسات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم حتى الآن إرسال 115 مركبة لاستكمال أعمال التحويل، من بينها 23 ميني باص بسعة 23 راكبًا للميني باص الواحد، فيما يتبقى 85 مركبة ضمن المستهدف الإجمالي للمرحلة.

وفيما يخص الميني باصات، أشار رئيس الهيئة إلى استيراد محرك واحد من خلال الإنتاج الحربي، ويجري حاليًا اختبار كفاءته وملاءمته للتشغيل، تمهيدًا لتقييم التجربة قبل التوسع في تطبيقها على باقي المركبات المستهدفة.

وأكد رئيس الهيئة أن خطة التطوير تستهدف الحفاظ على جاهزية الأسطول وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، بما ينعكس على المواطن من خلال دعم انتظام التشغيل، وإطالة العمر التشغيلي للمركبات، وتعزيز جاهزية وسائل النقل العام، إلى جانب الإسهام في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة أسطول النقل العام، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول المتاحة، بما يدعم استدامة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الإسكندرية الغاز الطبيعي اتوبيسات تحويل وسائل النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

اعتماد 9 كليات مؤسسيا بجامعة المنوفية.. وبرامج أكاديمية تحصد الاعتماد من 2023 حتى 2026

لقاء المواطنين

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين.. ويوجه المسئولين لتلبتها

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على الرفع الفوري لمخلفات المشروعات

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد