محافظ الغربية يكرم اللواء حسين حنفي تقديرًا لعطائه في دعم شباب المحافظة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عقب انتقاله لتولي مهام وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وكرمه المحافظ بإهدائه درع محافظة الغربية، تقديرًا لما قدمه من جهود وعطاء خلال فترة عمله بالمحافظة.

جهود خدمية

وأكد محافظ الغربية أن اللواء حسين حنفي كان حريصًا على أداء مسئولياته بكل جدية، والعمل على تطوير قطاع الشباب والرياضة، ودعم الأنشطة والبرامج التي تخدم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن فترة عمله شهدت تعاونًا مثمرًا وجهودًا واضحة كان لها أثر طيب في خدمة شباب الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه محافظ الغربية خالص تمنياته للواء حسين حنفي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده بالغربية، واعتزازه بما جمعتهما من تعاون لخدمة أبناء المحافظة.