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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين الإغاثة والنيران.. مصر تواصل الدعم والقطاع يواجه تصعيدًا لا يتوقف

غزة
غزة
محمود محسن

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتخفيف معاناة المدنيين، تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تطال مختلف مناطق القطاع، مخلفة المزيد من الضحايا والدمار. وبين قوافل الإغاثة التي تنطلق من الأراضي المصرية، والغارات المتواصلة التي تستهدف المنازل ومخيمات النازحين والبنية التحتية، تتفاقم الأزمة الإنسانية يومًا بعد يوم، وسط مطالبات دولية بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون عوائق. ويرصد هذا الملف أبرز تطورات المشهد الإنساني والميداني، وجهود مصر المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني.

 

مراسل "إكسترا نيوز": مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر العريش

قال كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، إن الجهود المصرية لإغاثة الفلسطينيين تتواصل عبر محافظة شمال سيناء، حيث يواصل الهلال الأحمر المصري تسيير قوافل المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى انطلاق القافلة رقم 228 من قوافل «زاد العزة» محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والملابس، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف صبري أن القافلة تضمنت أيضا كميات من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل ما تبقى من المرافق الحيوية داخل القطاع، في إطار استمرار الدعم الإنساني المصري للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن دور الهلال الأحمر المصري لا يقتصر على إدخال المساعدات، بل يشمل استقبال العائدين عبر معبر رفح، وتقديم الدعم لكبار السن باستخدام الكراسي المتحركة، إلى جانب توفير الدعم النفسي للأطفال واستقبال الحالات المرضية، ضمن منظومة الخدمات اللوجستية والصحية التي تقدمها مصر منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

بشير جبر: تصعيد إسرائيلي مكثف في قطاع غزة واستهدافات تطال النازحين والصيادين

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد منذ فجر اليوم هجماته على قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أحدث الغارات استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضاف جبر أن غارة أخرى استهدفت مركبة مدنية على شارع الرشيد غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر، فيما استهدفت غارة سيارة متوقفة جنوب دير البلح دون وقوع إصابات، كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته وإصابة أكثر من 15 شخصا.

وأوضح أن الاستهدافات طالت أيضا الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث أصيب 3 منهم، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام قواته الجوية والبرية والبحرية، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح.

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