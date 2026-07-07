عاجل | الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري

قال قصر الإليزيه الفرنسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق.

وصل ماكرون إلى دمشق يوم الاثنين في أول زيارة لرئيس دولة من أوروبا الغربية منذ سقوط بشار الأسد في أواخر عام 2024.

أفاد مصدر أمني بوقوع انفجارات في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد صحفيون لوكالات دولية أن الانفجارين وقعا قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في العاصمة السورية، فيما ذكر صحفيون لوسائل إعلام محلية، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري.

كما قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر أمني أن الانفجارين وقعا بالقرب فندق في وسط دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ليلته.

على إثر الواقعة، أُغلقت الطرق، وفرضت إجراءات أمنية مشددة عقب الانفجار.

وذكر شاهد عيان من رويترز أنه سمع دوي انفجارات في المنطقة، وشاهد تصاعد الدخان.

ووقع انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع لإجراء محادثات تركزت على الانتقال السياسي وإعادة الإعمار والأمن الإقليمي وتوسيع العلاقات الثنائية.

كما قام الزعيمان بجولة في الجامع الأموي التاريخي والمدينة القديمة في دمشق المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قبل أن يستضيف الشرع ماكرون والوفد الفرنسي على مأدبة عشاء في العاصمة السورية.