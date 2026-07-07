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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية الباكستاني: الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين

وزير المالية الباكستاني: الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين
وزير المالية الباكستاني: الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين
أ ش أ

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن اقتصاد بلاده يسير في الاتجاه الصحيح مدعوما بتحسن أرباح الشركات وتزايد ثقة المستثمرين.

وأضاف أورنجزيب - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن الحكومة قامت باستغلال الحيز المالي المتاح بحكمة من أجل دعم النمو الاقتصادي والاستجابة للتحديات الخارجية بشكل فعال.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتعزيز النمو القائم على التصدير، بما في ذلك تخفيف الضرائب على الشركات والتمويل المدعوم، بالإضافة إلى إصلاحات التعريفات الجمركية لخفض التكاليف الصناعية.

وأضاف أن البرلمان وافق على نظام إدارة الضرائب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والحد من الفساد واستعادة ثقة المواطنين في النظام الضريبي.

وأعرب أورنجزيب عن أمله في أن تساهم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لباكستان في تعزيز السلام الإقليمي الدائم وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب تحسن أرباح الشركات تزايد ثقة المستثمرين دعم النمو الاقتصادي

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