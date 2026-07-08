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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على ضوابط تحويل الطلاب بمدارس دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​شدد  ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن حقوق الطلاب تُعد "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه، موجهاً بمنع بيع الملفات داخل المدارس، وحظر قبول أي تبرعات خارج الإطار القانوني، أو تقديم أي مجاملات خلال فترة تحويلات الطلاب بين المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

​جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها وكيل الوزارة اليوم مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والتجريبية بالمحافظة، لتنظيم إجراءات تحويلات الطلاب وتسهيلها، وضمان سيرها بنزاهة وشفافية وفقاً للقوانين.

​وفي سياق متصل، أكد "وكيل الوزارة" على جميع مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية بضرورة الجاهزية التامة والاستعداد المكثف لامتحانات الدور الثاني، لضمان توفير مناخ ملائم وهادئ للطلاب خلال فترة الامتحانات.

​كما وجّه "عمــاره" بضرورة البدء في دهانات حوائط الفصول المدرسية وصيانتها، كخطوة للاستعداد المسبق والمبكر لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة.

​وتناول الاجتماع بنود الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، الذي يحدد ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس داخل المحافظة وخارجها، وكذلك التحويل بين التربية والتعليم والأزهر، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

​شهد الاجتماع حضور  إيهاب النشرتي وكيل المديرية، والدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والأستاذة نشوى البدالي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والأستاذ أشرف سالم مدير إدارة الإحصاء، بالإضافة إلى الأستاذ إيهاب المالكي مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات.

دمياط محافظ دمياط تعليم دمياط حسام فوزى

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